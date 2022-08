(Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo proposto alla dirigenza del Pd un accordo di coalizione. Incomprensibilmente ci è stato risposto che, se volevamo, il nostro lavoro andava fatto confluire in un'unicacon quella promossa da Luigi Die Bruno. Sì, proprio così. Alla, abbiamo cortesemente risposto che preferivamo lavorare in autonomia. Nella giornata di ieri, laè diventata praticamente una condizione. Per noi irricevibile". Così Piercamillo Falasca, coordinatore della- L'Italia C'è. "Nulla di personale contro il ministro degli Esteri Di(di cui personalmente riconosco l'evoluzione e il coraggio dimostrato nell'ultimo anno), ma ...

marcocappato : Il “partito di Santoro”, del quale si straparla, è tecnicamente impossibile si presenti alle elezioni con lista aut… - brandobenifei : Con @pdnetwork @articoloUnoMDP e @PartSocialista la lista Democratici e Progressisti unisce @TheProgressives, i soc… - fmarengo5912 : RT @ultimora_pol: #Italia Giovanni #Toti: 'Sono convinto che la nostra lista con Lupi darà un contributo prezioso. È un polo moderato e pra… - TV7Benevento : **Elezioni: Lista civica nazionale, 'no a richiesta Pd di fare lista con Di Maio-Tabacci'** -… - universo_astro : RT @Miti_Vigliero: #scontrifraTitani #cadutidalpero #spudorati Elezioni: Alternativa, sciolto accordo con Italexit Riscontrata presenza in… -

Il simbolo unitario dovrà essere presentato entro il 14 agosto e lail 22, quindi i lavori di ... non c'è la minima possibilità di un dialogo prima delle. Populismo geriatrico". ©Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e Italia e al centro di Giovanni Toti correranno nella stessaalle prossimedel 25 settembre,che farà parte della coalizione del centrodestra. I due leader hanno presentato il loro simbolo che si compone dei due rispettivi loghi: quello di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Il quadro di possibile accordo elettorale fra Alternativa e Italexit è sciolto. Laddove c'era un consenso di fondo su una serie di importanti nomi da presentare come candidati ...