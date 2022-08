CorSport: dopo telefonate bollenti e la minaccia di un comunicato, Luis Alberto torna a Formello (Di venerdì 5 agosto 2022) dopo due giorni di assenza, Luis Alberto è tornato ad allenarsi con la Lazio a Formello. Il Corriere dello Sport, con Fabrizio Patania, fa capire che dietro le quinte l’atmosfera deve essere stata molto tesa. Parla di telefonate bollenti e anche della minaccia di un comunicato ufficiale da parte del club. Fatto sta che la febbre del giocatore è improvvisamente passata e che ieri il Mago ha fatto ritorno in campo. telefonate bollenti, la minaccia di un comunicato, disinnescato nel pomeriggio, quando Luis Alberto (per magìa) è riapparso a correre sui campi di Formello. Allenamento differenziato, non con la squadra, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022)due giorni di assenza,to ad allenarsi con la Lazio a. Il Corriere dello Sport, con Fabrizio Patania, fa capire che dietro le quinte l’atmosfera deve essere stata molto tesa. Parla die anche delladi unufficiale da parte del club. Fatto sta che la febbre del giocatore è improvvisamente passata e che ieri il Mago ha fatto ritorno in campo., ladi un, disinnescato nel pomeriggio, quando(per magìa) è riapparso a correre sui campi di. Allenamento differenziato, non con la squadra, ...

