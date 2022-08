“C’è un concorrente trans”. GF Vip 7, chi entra nella Casa. Signorini annuncia (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono davvero tante le storie che Alfonso Signorini ha selezionato e farà conoscere ai telespettatori di Canale 5 nel futuro, lunghissimo GF Vip 7. L’ultimo sembra finito poco fa, e così infatti è, però il direttore del settimanale sono già mesi che sta lavorando al prossimo. Stando alla sua ultima intervista, nel cast, forse, un transgender. Si tratterebbe sicuramente di una grande occasione di approfondimento e di crescita per il pubblico nostrano. Ne ha parlato Alfonso Signorini, in una interessante intervista, rilasciata a Libero. Alfonso Signorini prolungherà ancora di più il suo carissimo reality, questa edizione sarà la quarta con lui alla conduzione. Qualcuno teme che tale prolungamento, forse si spingerà fino a maggio, possa appesantire il GF Vip 7. Però i gieffini e le loro storie non dovrebbero annoiare ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono davvero tante le storie che Alfonsoha selezionato e farà conoscere ai telespettatori di Canale 5 nel futuro, lunghissimo GF Vip 7. L’ultimo sembra finito poco fa, e così infatti è, però il direttore del settimanale sono già mesi che sta lavorando al prossimo. Stando alla sua ultima intervista, nel cast, forse, ungender. Si tratterebbe sicuramente di una grande occasione di approfondimento e di crescita per il pubblico nostrano. Ne ha parlato Alfonso, in una interessante intervista, rilasciata a Libero. Alfonsoprolungherà ancora di più il suo carissimo reality, questa edizione sarà la quarta con lui alla conduzione. Qualcuno teme che tale prolungamento, forse si spingerà fino a maggio, possa appesantire il GF Vip 7. Però i gieffini e le loro storie non dovrebbero annoiare ...

CarloSantaroni : @realfilippo @aa_gilli @giuliocavalli È famoso per aver avuto una relazione con la travisan, ex non è la Rai, poi v… - PacificMilitant : RT @rosadamato634: Le balle di #Calenda: se fosse vero, Di Maio sarebbe osannato: Eastmed si fa, Mittal entra in ILVA grazie a Calenda x to… - Lina6160655226 : RT @rosadamato634: Le balle di #Calenda: se fosse vero, Di Maio sarebbe osannato: Eastmed si fa, Mittal entra in ILVA grazie a Calenda x to… - PecoraNera67 : RT @rosadamato634: Le balle di #Calenda: se fosse vero, Di Maio sarebbe osannato: Eastmed si fa, Mittal entra in ILVA grazie a Calenda x to… - MuayThaiWarrio1 : RT @rosadamato634: Le balle di #Calenda: se fosse vero, Di Maio sarebbe osannato: Eastmed si fa, Mittal entra in ILVA grazie a Calenda x to… -

Che cosa si bisbiglia su Draghi dopo il 25 settembre La Meloni giustamente ha avvertito puzza di bruciato ed esita ad accontentare il suo ex concorrente o rivale all'interno del centrodestra che Silvio Berlusconi, dal canto suo, presidia sfogliando la ... Suicidio assistito, la Puglia prova a portarsi avanti Insomma la sentenza citata dall'Amati avvalora il principio che su questa materia specifica la competenza è esclusiva dello Stato e non c'è una competenza concorrente Stato - regioni. Vero è che l'... Il Fatto Quotidiano La Meloni giustamente ha avvertito puzza di bruciato ed esita ad accontentare il suo exo rivale all'interno del centrodestra che Silvio Berlusconi, dal canto suo, presidia sfogliando la ...Insomma la sentenza citata dall'Amati avvalora il principio che su questa materia specifica la competenza è esclusiva dello Stato e non c'è una competenzaStato - regioni. Vero è che l'... Giovanni Ciacci rivela: “Sono sieropositivo”. È il primo concorrente ufficiale del Grande…