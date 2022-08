Calciomercato Torino: piace Makengo dell’Udinese (Di venerdì 5 agosto 2022) Calciomercato Torino, per il centrocampo spunta un nuovo nome: è Makengo dell’Udinese, valutato dieci milioni Nome nuovo per il centrocampo del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata ha fatto partite una richiesta formale all’Udinese per Jean-Victor Makengo, sotto contratto con i friulani fino al 2025. La valutazione è di 10 milioni di euro. In passato c’era stato un sondaggio dell’Inter, ora il Toro si è fatto avanti ufficialmente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022), per il centrocampo spunta un nuovo nome: è, valutato dieci milioni Nome nuovo per il centrocampo del. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata ha fatto partite una richiesta formale all’Udinese per Jean-Victor, sotto contratto con i friulani fino al 2025. La valutazione è di 10 milioni di euro. In passato c’era stato un sondaggio dell’Inter, ora il Toro si è fatto avanti ufficialmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

