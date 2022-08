(Di venerdì 5 agosto 2022) "Non so cosa succederà, finora non sono arrivate offerte"(INGHILTERRA) - "Voglio che rimanga ma se un calciatore vuole andare via e la società riceve una buona offerta, è una questione di ...

Tutti i giocatori che ho avuto dal mio arrivo qui hanno qualità, altrimenti non sarebbero alCity". Finora è fallito l'assalto a un esterno sinistro "ma lì possono giocare Cancelo e Akè, ...La mistica delinglese puramente inteso c'entra sempre meno, e allora forse non è proprio un caso che il nuovo manager delUnited sia Erik ten Hag, non è proprio un caso che Wayne ... Calcio: Manchester City, Guardiola 'Bernardo Silva Spero resti' 'Non so cosa succederà, finora non sono arrivate offerte' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Voglio che rimanga ma se un calciatore vuole ...Qualcomm Technologies fornirà consulenza al Manchester United su come poter migliorare la connettività mobile all'Old Trafford per i fan ...