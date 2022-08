Appalti del Cira al clan, Dda chiede giudizio per 12 persone (Di venerdì 5 agosto 2022) La Dda di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per le dodici persone coinvolte nell'inchiesta sulle presunte infiltrazioni del clan dei Casalesi negli Appalti del Cira, il Centro di Ricerche ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) La Dda di Napoli ha chiesto il rinvio aper le dodicicoinvolte nell'inchiesta sulle presunte infiltrazioni deldei Casalesi neglidel, il Centro di Ricerche ...

