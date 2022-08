Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 15:30 (Di giovedì 4 agosto 2022) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA A1 Roma-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE PER INCIDENTE DISAGI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER VIA LAURENTINA, ANCHE QUI SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO A CAUSA DI UN INCENDIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA CROCICCHIE E BRACCIANO, LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI TRAICESANO E BRACCIANO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)DEL 4 AGOSTOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA A1-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE PER INCIDENTE DISAGI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER VIA LAURENTINA, ANCHE QUI SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO A CAUSA DI UN INCENDIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA CROCICCHIE E BRACCIANO, LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI TRAICESANO E BRACCIANO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, ...

romamobilita : #viabilità, traffico critico sul #Gra tra Roma-Fiumicino e Laurentina - idea_radio : Torrimpietra, uscita chiusa: occhio agli orari #Viabilità Lavori sull'A12 in direzione Roma: i tempi di chiusura e… - rosati_fabio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Stanotte ore 21-24 lavori su viale Maresciallo Pilsudski nel tratto tra le rampe di Corso Francia. Inolt… - TuttoSuRoma : Agosto a #Roma, la guida per chi resta nella #Capitale: cosa fare, mostre, eventi, concerti, sagre e viabilità - romamobilita : #Roma #viabilità Via Collatina altezza GRA - incendio di fogliame -