US Open 2022, Millman sta con Djokovic: “Non vedo perché non possa competere” (Di giovedì 4 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio degli US Open 2022 e, con ogni probabilità, l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic sarà costretto a saltare la manifestazione per le norme vigenti sui non vaccinati. Non tutti, però, si sono mostrati d’accordo con tale decisione e, tra i colleghi del serbo, è stato John Millman ad alzare la voce. L’australiano, dopo essersi ritirato dall’Atp di Los Cabos per la sua positività al Covid-19, si è voluto schierare dalla parte di Djokovic attraverso un post pubblicato su Twitter: “Sono out per il covid. Ero solo negli Stati Uniti e non sembrava che troppi seguissero raccomandazioni o linee guida lì. Il che va bene, ma quindi non vedo perché Novak Djokovic non possa venire a competere. Se ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio degli USe, con ogni probabilità, l’ex numero uno del mondo Novaksarà costretto a saltare la manifestazione per le norme vigenti sui non vaccinati. Non tutti, però, si sono mostrati d’accordo con tale decisione e, tra i colleghi del serbo, è stato Johnad alzare la voce. L’australiano, dopo essersi ritirato dall’Atp di Los Cabos per la sua positività al Covid-19, si è voluto schierare dalla parte diattraverso un post pubblicato su Twitter: “Sono out per il covid. Ero solo negli Stati Uniti e non sembrava che troppi seguissero raccomandazioni o linee guida lì. Il che va bene, ma quindi nonNovaknonvenire a. Se ...

