Ufficiale l’accordo DAZN-Sky: tutti i dettagli (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora è Ufficiale: DAZN e Sky hanno raggiunto l’accordo per la partnership. Nei dettagli, l’app di DAZN sbarcherà su Sky Q dal prossimo 8 agosto e inoltre è previsto che ci sia un canale lineare su Sky che sarà visibile soltanto agli abbonati a DAZN (che si chiamerà ZONA DAZN) a pagamento. IN AGGIORNAMENTO Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora èe Sky hanno raggiuntoper la partnership. Nei, l’app disbarcherà su Sky Q dal prossimo 8 agosto e inoltre è previsto che ci sia un canale lineare su Sky che sarà visibile soltanto agli abbonati a(che si chiamerà ZONA) a pagamento. IN AGGIORNAMENTO Calcio e Finanza.

pccpla : RT @capuanogio: ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi contenuti a… - sportli26181512 : #Media #Notizie Ufficiale l’accordo DAZN-Sky: tutti i dettagli: Ora è ufficiale: DAZN e Sky hanno raggiunto l’accor… - CalcioFinanza : Ufficiale l’accordo DAZN-Sky: tutti i dettagli - DIRETTADCM : ?? Il #Benfica ha presentato un’offerta ufficiale di oltre 10 milioni di euro al #Feyenoord per Frederik #Aursnes! ??… - ZonaBianconeri : RT @Giancarlo1010: Nelle prossime ore la #Juventus formulerà la prima offerta ufficiale per #Kostic ? Come già detto il 9 di giugno, c'è gi… -