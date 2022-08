Torna di moda un vecchio pallino a centrocampo per il Napoli: dalla Serie A (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua il restyling del Napoli che, fino ad ora, ha interessato tutti i reparti ad esclusione del centrocampo. Anche qui, tuttavia, presto potrebbero cambiare le cose. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione e, parlando del centrocampo, viene citato un nome che per un po’ di tempo in passato è stato accostato agli azzurri. Si tratta di Jordan Veretout, in uscita dalla Roma e apparentemente ad un passo dall’Olympique Marsiglia. Con il club francese infatti, secondo Il Corriere di Roma, sarebbe quasi tutto fatto, con l’accordo trovato sia con il giocatore che tra le due società. FOTO: Getty – Napoli ZielinskiLa tifoseria marsigliese, tuttavia, non vedrebbe di buon occhio un eventuale acquisto del francese. In questa situazione chissà che non possa inserirsi Cristiano ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua il restyling delche, fino ad ora, ha interessato tutti i reparti ad esclusione del. Anche qui, tuttavia, presto potrebbero cambiare le cose. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione e, parlando del, viene citato un nome che per un po’ di tempo in passato è stato accostato agli azzurri. Si tratta di Jordan Veretout, in uscitaRoma e apparentemente ad un passo dall’Olympique Marsiglia. Con il club francese infatti, secondo Il Corriere di Roma, sarebbe quasi tutto fatto, con l’accordo trovato sia con il giocatore che tra le due società. FOTO: Getty –ZielinskiLa tifoseria marsigliese, tuttavia, non vedrebbe di buon occhio un eventuale acquisto del francese. In questa situazione chissà che non possa inserirsi Cristiano ...

