“Terzo figlio”. Belen Rodriguez non si ferma e conferma tutto (non solo lei) (Di giovedì 4 agosto 2022) Il loro è un amore movimentato, pieno di alti e bassi e per questo passionale e travolgente. Belen Rodriguez e il non più ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, si sono presi e lasciati così tante volte che ormai anche i loro ammiratori hanno perso il conto. Eppure, si ritrovano sempre e parlano di altri figli. Proprio così, lo ricorderanno praticamente tutti. Dal momento, che giusto qualche mese fa, lo scorso aprile per l’esattezza, Belen Rodriguez aveva svelato alla metà di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, nel suo Verissimo, di sognare un Terzo figlio. Ancora non lo ammetteva apertamente, ma era già tornata con Stefano De Martino. Belen Rodriguez, Terzo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 4 agosto 2022) Il loro è un amore movimentato, pieno di alti e bassi e per questo passionale e travolgente.e il non più ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, si sono presi e lasciati così tante volte che ormai anche i loro ammiratori hanno perso il conto. Eppure, si ritrovano sempre e parlano di altri figli. Proprio così, lo ricorderanno praticamente tutti. Dal momento, che giusto qualche mese fa, lo scorso aprile per l’esattezza,aveva svelato alla metà di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, nel suo Verissimo, di sognare un. Ancora non lo ammetteva apertamente, ma era già tornata con Stefano De Martino....

