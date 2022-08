Studente atleta: dal tutor alle azioni di monitoraggio. Scarica un modello di Progetto Formativo Personalizzato (Di giovedì 4 agosto 2022) Nell’ambito della dimensione educativa che affianca lo Studente aderente al il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” previsto e regolamentato dal Decreto Ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), si ribadisce il rilievo fondamentale che assume l’interazione tra la Scuola e gli Organismi sportivi di riferimento (attraverso i rispettivi tutor scolastico e sportivo) e la Famiglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Nell’ambito della dimensione educativa che affianca loaderente al il “didatticodi alto livello” previsto e regolamentato dal Decreto Ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), si ribadisce il rilievo fondamentale che assume l’interazione tra la Scuola e gli Organismi sportivi di riferimento (attraverso i rispettiviscolastico e sportivo) e la Famiglia. L'articolo .

ProDocente : Dal 15 settembre le domande del “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 20… - zazoomblog : Dal 15 settembre le domande del “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 20… - orizzontescuola : Dal 15 settembre le domande del “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 20… - unusquisque : RT @UniPadova: ?? È disponibile il bando per la doppia carriera studente-atleta! Ogni anno selezioniamo atlete e atleti meritevoli per aiut… - MichaelAludogbu : RT @UniPadova: ?? È disponibile il bando per la doppia carriera studente-atleta! Ogni anno selezioniamo atlete e atleti meritevoli per aiut… -