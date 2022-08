Sky | la Serie A torna sul satellitare Accordo Dazn-Tim

(Di giovedì 4 agosto 2022) Era ciò che tutti gli amanti dello sport chiedevano. E adesso, grazie ai nuovi accordi stipulati di recente trae Tim sarà finalmente possibile. Il calcio italiano infatti stando davvero sui canali satellitari di Sky. LaA infatti sarà disponibile nuovamente sul, grazie all’approdo sia dell’appsu SkyQ, sia per la creazione di un apposito canale tutto dedicato al streamer player più importante del calcio nostrano. L’rivisitato ieri con Tim ha cambiato le carte in tavola.infatti si era assicurata già da tempo l’esclusiva sullaA, concedendo solo a Sky la co-esclusiva di tre match su dieci. Oltre all’applicazione stessa del servizio di streaming, l’unica altra piattaforma esistente l’anno scorso ...

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - SkyTG24 : Alle spalle, una lunga carriera tra fiction di successo, collaborazioni con grandi registi al cinema e tanto teatro… - mariob092 : Confermato anche il canale satellitare oltre all’applicazione su SkyQ. Unico neo a quanto sembra offerte che non ca… - CIDZ_69 : @Friedkinismo2 Incentivare la pigrizia. Seduto sul divano puoi passare da Sky a DAZN, da Rai a Mediaset con un solo… - gazzettamantova : Calcio e tv -

L'appuntamento in diretta alle 17 suSport ...La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia unadi improbabili e catastrofici personaggi. La signora delle rose, ore 21:15 suCinema Due+24 Delicata commedia con Catherine Frot. ...Tutta la giornata di calciomercato di giovedì 4 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B,... Inter ed Empoli han ...Dazn e Tim hanno raggiunto l’accordo per lo streaming: tutte le partite di Serie A anche su Sky. Decade l'esclusività di TimVision.