Salvini arriva a Lampedusa e la Lamorgese fa "sparire" i migranti: "Vergogna" (Di giovedì 4 agosto 2022) A poche ore dall'arrivo di Matteo Salvini a Lampedusa, il Viminale ha organizzato la partenza di quasi 1000 migranti dopo giorni di abbandono Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) A poche ore dall'arrivo di Matteo, il Viminale ha organizzato la partenza di quasi 1000dopo giorni di abbandono

TgLa7 : Dopo le accuse di interferenze per caduta #Draghi, arriva l'ipotesi che ci sia Mosca dietro aumento #migranti dalla… - EnricoAntonio68 : RT @carolpantanifi: E comunque se @Mediaset intende fare questo tipo di trasmissioni tutte basate sul terrore perché arriva il pericolo Sal… - giusepp99019955 : RT @MadameA02: Figlia mentre vede salvini in tv: 'Io sono italiana e ti chiedo di non cacciare le persone di colore, per favore.' Chissà… - TricaricoMaria : @matteosalvinimi Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini perché arriva salvini... Credevo fosse una notizia di Lercio?????? - bolzanoirpino : @valkeasusi @frankponch72 @AlessandroLod18 @Giovaguerrato Non viene mai ripreso il pubblico. Non ci sono video e fo… -