Salernitana, non solo Piatek: occhi su un altro attaccante dell'Hertha Berlino (Di giovedì 4 agosto 2022) La Salernitana cerca ancora il suo centravanti, ma guarda anche ad un esterno offensive. Nelle chiacchierate con l'Hertha Berlino per Piatek,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Lacerca ancora il suo centravanti, ma guarda anche ad un esterno offensive. Nelle chiacchierate con l'per,...

romeoagresti : Capitolo #Rovella. I club che finora lo hanno chiesto in prestito: Salernitana, Verona e Spezia. La #Juve, ad oggi,… - sportli26181512 : Salernitana, non solo Piatek: occhi su un altro attaccante dell'Hertha Berlino: La Salernitana cerca ancora il suo… - Sal_FuoriSede : ?? @DiMarzio conferma l'interessamento per #Pavlidis, ad ora non c'è ancora un’offerta, la #Salernitana però lo agg… - clavdivs_empire : @espertheo @LucaC_01 1.4 mln l anno sarebbero. Pochi non sono, chiaro, ma si sarebbe decurtato lo stipendio di più… - seba_de_caro : @ferlito_fabio Questo qui è forte forte, ma credo che l'Az (giustamente) non prenda in considerazione offerte al di… -