Ricercatori uniti contro le crisi

(Di giovedì 4 agosto 2022) Si lavora alacremente alla Notte Europea dei#LEAF che chiuderà l’estate 2022, un’estate di, tra temperature mai registrate, problemi energetici, grano conteso, covid dilagante… Ricercatrici e, in Italia come in Europa e nel mondo, lavorano per trovare soluzioni, e a settembre, quelli dell’immensa rete messa in piedi da Frascati Scienza, in concomitanza con tantissimi luoghi europei, invitano cittadini e cittadine di ogni età ad avvicinarli, a fare domande, a cercare risposte insieme alla scienza. Il tema attorno a cui ruota l’intera Settimana della Scienza di eventi organizzati da Frascati Scienza e dai suoi tantissimi partner (Centri di Ricerca, Università, Ospedali, Associazioni die appassionati di scienza) è quello della cura del pianeta, intesa come cura del futuro ...