Prima la narcotizza | poi abusa sessualmente della ex | medico anestesista in manette

(Di giovedì 4 agosto 2022) E’ accusato di aver anestetizzato e violentato la ex. Un52enne di Saronno è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione. La vicenda si sarebbe verificata nei primi giorni del mese di luglio in casa dell’. In quella circostanza l’uomo avrebbeto la sua ex per avere rapporti sessuali. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...