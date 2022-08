Napoli ultimo rilancio per Raspadori: contatto De Laurentiis-Carnevali (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Napoli è ancora alla ricerca di un attaccante da prendere al posto di Dries Mertens che ha salutato tutti con un video da brividi. Giacomo Raspadori è l’obiettivo numero uno del Napoli ma il Sassuolo fa una resistenza incredibile, anche con il supporto della Juventus che fa azione di disturbo. I bianconeri hanno altro a cui pensare, come l’ingaggio di un esterno ed un sostituto di Pogba infortunato, ma Allegri non vorrebbe perdere Raspadori e cerca di convincerlo a rimandare la decisione di andare via da Sassuolo per attendere i bianconeri. L’influenza dei dirigenti juventini potrebbe avere il suo fascino sul Sassuolo di Carnevali che chiude sempre ottimi affari con il club di Agnelli. Napoli: nuova offerta per Raspadori Aurelio De Laurentiis va ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè ancora alla ricerca di un attaccante da prendere al posto di Dries Mertens che ha salutato tutti con un video da brividi. Giacomoè l’obiettivo numero uno delma il Sassuolo fa una resistenza incredibile, anche con il supporto della Juventus che fa azione di disturbo. I bianconeri hanno altro a cui pensare, come l’ingaggio di un esterno ed un sostituto di Pogba infortunato, ma Allegri non vorrebbe perderee cerca di convincerlo a rimandare la decisione di andare via da Sassuolo per attendere i bianconeri. L’influenza dei dirigenti juventini potrebbe avere il suo fascino sul Sassuolo diche chiude sempre ottimi affari con il club di Agnelli.: nuova offerta perAurelio Deva ...

