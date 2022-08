Marsiglia | si allontana un centrocampista

Inter News 24

08:30 - Il PSG ufficializza Ekitike, siScamacca . 16 LUGLIO 16:11 - Femminile: Chiara ... 15:24 - Ildi Tudor segue Rogerio . 14 LUGLIO 17:08 - UFFICIALE: Matteo Saccani (2001) va ...Il nazionale francese dovrebbe firmare con ilun contratto probabilmente da tre anni. Il ... che sicosì in maniera netta dal Milan. APPROFONDIMENTI Wijnaldum alla Roma: Klopp, le ... Skriniar, il PSG si allontana definitivamente In questa sessione di calciomercato estivo il Milan è alla ricerca di rinforzi in varie zone del campo. I rossoneri, perso Franck Kessie a parametro zero dopo il mancato rinnnovo del suo contratto, av ...92' Termina qui il match. 91' Apertura millimetrica di Florenzi che trova Leao in area: Rafa mette giù e prova a piazzarla, la palla termina a lato di poco. 90' Due minuti ...