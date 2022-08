Inter | due dettagli da sistemare prima dell’uscita di Alexis Sanchez | le ultime

MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - AndreaDiMaggio_ : RT @360_IMinter: ??A tutti i #Suningers: giustificare #Suning e #Zhang nonostante due sessioni di mercato imbarazzati, perché 10 anni fa l’… - OnanaSessuale : RT @360_IMinter: ??A tutti i #Suningers: giustificare #Suning e #Zhang nonostante due sessioni di mercato imbarazzati, perché 10 anni fa l’… - Nickgila : RT @360_IMinter: ??A tutti i #Suningers: giustificare #Suning e #Zhang nonostante due sessioni di mercato imbarazzati, perché 10 anni fa l’… -

Fcinternews.it

La partenza di Perisic E' un giocatore straordinario, ma se Gosens fa Gosens, l'non perde molto. E' arrivata apunti dal Milan, non a 20. E ha un Lukaku in più". Mancini analizza poi il ...I principali operatori di gioco mettono infatti, davanti a tutti, le solitesquadre:e Juventus. A seguire il Milan campione d'Italia in carica e la Roma, protagonista di un eccellente ... Inter-Villarreal, campo con buche pitturate Martelli: "Le due squadre non avrebbero rischiato" Romelu Lukaku ha parlato a DAZN del suo ritorno all'Inter. Il gigante belga si è scusato ancora una volta con i tifosi per l'addio di un anno fa, ma è ...Nuovo accordo commerciale per l'Inter, che sbarca con un nuovo canale su Recast, unico Club italiano e uno dei primi a livello europeo a sbarcare sulla piattaforma di streaming. Come riportato ...