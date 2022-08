**Governo: Cdm approva delega riforma giustizia penale** (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, ancora in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende ha approvato il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, ancora in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende hato il decreto legislativo di attuazione della leggesulladel processo penale.

