(Di giovedì 4 agosto 2022) Hanno 17 e 19 anni i due stranieri arrestati per aver strappato le collane a due coetanei e poi averli aggrediti con fendenti a Milano. Nella città è in crescita il fenomeno, tanto che ogni quartiere ha la sua

ilGiornale.it

Il padre era da tempo recluso in carcere perd'auto , in passato era stato denunciato da ... sui social il 'culto' del ragazzo per il padre in carcere Uccisa ain casa, Valentina ..., rapine e pestaggi: le pesanti accuse . La ricostruzione del rapimento di Baby Touché . Simba ... Simba la Rue, il mese successivo, subì un agguato e fu ferito aa Treviolo . Su questo ... Furti e coltellate delle baby gang contro giovanissimi: presi due nordafricani Hanno 17 e 19 anni i due stranieri arrestati per aver strappato le collane a due coetanei e poi averli aggrediti con fendenti a Milano. Nella città è in crescita il fenomeno delle baby gang, tanto che ...Raid violenti a marzo allo skatepark di viale Campania e fuori dal liceo Einstein. Due giovani rapinatori arrestati dai carabinieri. Nel gruppo anche minorenni ...