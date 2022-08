Federico Fashion Style beccato proprio insieme a lei | Mi sei mancata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 4 agosto 2022)è sempre di più sulla cresta dell'onda. Il parruchiere dei vip non perde occasione per mostrarsi e dare prova delstile unico e inimitabile.Lauri, in arte, è conosciuto per essere oltre che un parrucchiere anche un volto noto della televisione italiana.comincia la carriera nel mondo dei saloni di bellezza quando ha appena 13 anni. Comincia a lavorare in un salone di bellezza come dipendente e virgola dopo aver compiuto diciott’anni, apre i suoi primi locali. Il suo modo di fare e la sua personalità esplosiva gli permettono nel 2019 di condurre un programma su Real Time.comincia così la sua avventura nel mondo della televisione grazie ...