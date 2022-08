Ermal Meta, guarito il gonfiore all'occhio: ecco come sta il cantante (Di giovedì 4 agosto 2022) Ermal Meta è guarito. Ad annunciarlo è lo stesso cantante sul settimanale Oggi nei giorni scorsi. Dopo aver annullato una serie di concerti per il gonfiore all'occhio, ora Ermal sembra star meglio. ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022). Ad annunciarlo è lo stessosul settimanale Oggi nei giorni scorsi. Dopo aver annullato una serie di concerti per ilall', orasembra star meglio. ...

LauraGiulia71 : RT @famedalupi: Gloria Antognozzi presenta attraverso la lingua dei segni l'articolo di cover di #Oggi in edicola che ha come protagonista… - minuttfminutt : RT @Meta__Moro: “All’inizio mi sentivo un ospite, ma mi dava fastidio. E allora, con la musica ho fatto più rumore che potevo. La vita qui… - SanremoAncheNoi : RT @famedalupi: Gloria Antognozzi presenta attraverso la lingua dei segni l'articolo di cover di #Oggi in edicola che ha come protagonista… - delenalovebot : vedere ermal meta in concerto una delle esperienze più felici e incredibili della mia vita, un angelo ?? - juliandauzet : #NowPlaying Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi - Una cosa più grande -