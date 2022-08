**Elezioni: Conte contro Meloni, 'più assumi e meno tasse? Fatto, ma non l'hai votato'** (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Cara Giorgia, questa l'ho già sentita. Anzi, l'ho già fatta. Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, donne e con “decontribuzione Sud”, inseriti nell'ultima Manovra del Conte II, circa 1,8 milioni di persone hanno ottenuto un lavoro. Ah già: tu non l'hai votata!". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, postando un tweet in cui la leader di Fdi propone più assunzioni e meno tasse per far ripartire il Paese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Cara Giorgia, questa l'ho già sentita. Anzi, l'ho già fatta. Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, donne e con “decontribuzione Sud”, inseriti nell'ultima Manovra delII, circa 1,8 milioni di persone hanno ottenuto un lavoro. Ah già: tu non l'hai votata!". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe, postando un tweet in cui la leader di Fdi propone più assunzioni eper far ripartire il Paese.

