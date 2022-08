Bonus, extraprofitti, cuneo fiscale e pensioni. Il Cdm approva il dl “aiuti-bis”: tutte le misure (Di giovedì 4 agosto 2022) Taglio del cuneo fiscale di 1,6 miliardi per i lavoratori dipendenti, anticipo del conguaglio delle pensioni per un costo di 2,4 miliardi, Bonus energia e sconto nelle bollette, tassa sugli extragettiti realizzate dalle imprese energetiche, incremento del fondo per la realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, aumento di capitale di un miliardo per salvare l’ex-Ilva, estensione del Bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti, introduzione della figura del “prof esperto”, a cui andranno 5.650 euro in più l’anno. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge aiuti bis per un pacchetto di misure del valore complessivo di oltre 14 miliardi. Il provvedimento, che da metà settembre sarà all’esame del Parlamento, rappresenta l’ultimo atto del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Taglio deldi 1,6 miliardi per i lavoratori dipendenti, anticipo del conguaglio delleper un costo di 2,4 miliardi,energia e sconto nelle bollette, tassa sugli extragettiti realizzate dalle imprese energetiche, incremento del fondo per la realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, aumento di capitale di un miliardo per salvare l’ex-Ilva, estensione deldi 200 euro per i lavoratori dipendenti, introduzione della figura del “prof esperto”, a cui andranno 5.650 euro in più l’anno. Il Consiglio dei ministri hato il decreto leggebis per un pacchetto didel valore complessivo di oltre 14 miliardi. Il provvedimento, che da metà settembre sarà all’esame del Parlamento, rappresenta l’ultimo atto del ...

