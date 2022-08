Tarantini Time

PIETRABBONDANTE - Non sono soldi, sono soldi per far ripartire il Paese. A certificarlo adesso è una sentenza del Tribunale ...rilevato anche l'importanza della riforma del codice degli...... centro dell'industria delle carni, un settore che riposa anch'esso su catene die ... che merita di essere analizzato nei suoi tratti salienti, per non cadere vittime dimistificazioni o ... Appalti facili e tentata concussione: in manette sindaco di Roccaforzata e un 59enne con precedenti Il fedelissimo di Giorgia Meloni avrebbe ricevuto soldi degli imprenditori romani per la campagna elettorale. In cambio ha agevolato “affari ...