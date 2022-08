Alberto Matano | la verità sul coming out e il marito Riccardo | “Come mai non dicevo nulla”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo tanti anni insieme, lo scorso giugnoMannino si sono sposati e ad officiare la cerimonia è stata Mara Venier. Il conduttore de La Vita in Diretta ha raccontato cosa è cambiato dalla sua unione civile ed ha anche confessato che ad aiutarlo a decidere di fare il grande passo è stata proprio la sua amica Mara. “Sul piano intimo è cambiato tutto. – ha raccontatoa La Repubblica – Diciamo che èse col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito,se si fosse chiuso un cerchio,se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità. Da parte del pubblico c’è stata un’onda d’amore, un abbraccio collettivo: dovunque sia stato in Italia ...

infoitcultura : Alberto Matano, fisico da urlo: addominali scolpiti in spiaggia - Antonio99284224 : @repubblica È già Alberto Matano è ancora qua. - CatelliRossella : Alberto Matano: 'La vita ti cambia se sai accogliere senza giudicare' - repubblica : Alberto Matano: 'La vita ti cambia se sai accogliere senza giudicare' - infoitcultura : Alberto Matano, vacanze rovinate: arrivata la ‘tremenda’ telefonata -

L'11 giugnoha sposato il compagno Riccardo Mannino , avvocato con cui ha una relazione da più di 15 anni. Ad officiare la cerimonia ci ha pensato Mara Venier e dopo le nozze la coppia è stata ...Silvia Fumarola per 'la Repubblica' LUNA DI MIELE A PANTELLERIA PERE RICCARDO MANNINO DA CHI L'estate è quella con i ritmi di sempre, il mare in Calabria, i nipoti che lo reclamano. Ma perè tutto diverso dopo le ...Il conduttore de La vita in diretta confessa: "Ho taciuto l'amore con Riccardo per proteggerci" L'11 giugno Alberto Matano ha sposato il compagno Riccardo ...Alberto Matano ha sfoggiato un fisico da urlo durante le vacanze al mare, la foto ha lasciato di stucco i fan: addominali scolpiti.