Accoltellata a Mogliano | l' aggressore libero per errore | È a Londra

È libero e avrebbe già lasciato l'Italia per dirigersi a Londra il ragazzino di 15 anni condannato in primo e secondo grado per avere ridotto in fin di vita Marta Novello, la 26enne ferita con 23 coltellate mentre faceva jogging nel marzo del 2021 in un viottolo di campagna in località Marocco di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. A causarne la liberazione sarebbe stato un errore burocratico-amministrativo sul quale ora anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia chiede di fare luce.

