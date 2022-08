Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 08:15 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Viabilità DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI 3 AGOSTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALE A NORD PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA BIS PERSONALE SU STRADA PER CANTIERI ATTIVI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER CANTIERI CODE SULLA SALARIA SIAMO ALL’ ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL URBE E RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO SULLA VIA APPIA A RIDOSSO DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO LAVORI ALL’ILLUMINAZIONE CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL A 24 Roma TERAMO PRIMI DISAGI CON CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 3 AGOSTOORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI 3 AGOSTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALE A NORD PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA BIS PERSONALE SU STRADA PER CANTIERI ATTIVI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER CANTIERI CODE SULLA SALARIA SIAMO ALL’ ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL URBE E RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO SULLA VIA APPIA A RIDOSSO DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO LAVORI ALL’ILLUMINAZIONE CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL A 24TERAMO PRIMI DISAGI CON CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ...

