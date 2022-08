Vangelo di oggi 3 Agosto 2022 | Mt 15 | 21-28 | Video commento

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 3, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri”. “Questo episodio evangelico ci aiuta a capire che tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù. Egli può aiutarci a ritrovare la L'articolodi: Mt 15,21-28proviene da La Luce di Maria.

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo di oggi, 2 Agosto 2022 - Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita ...Il silenzio di Gesù non deve scandalizzarti, come la donna Cananèa del Vangelo di oggi devi continuare a pregare ...