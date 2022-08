Ultime Notizie – Elezioni 2022 | dottoressa no vax Balanzoni | “Tante richieste ma non mi candido”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Assolutamente no. Mi è stato chiesto ripetutamente di candidarmi ma ho detto no a tutti”. Barbara, laradiata dall’Ordine dei medici di Venezia per le sue posizioni no vax, risponde così all’Adnkronos su una sua possibile candidatura allepolitiche. “Le mie posizioni – aggiunge – le rappresento già benissimo così”. Quanto a Stefano Puzzer e alla poliziotta Nandra Schilirò, che hanno fatto una scelta opposta alla sua candidandosi nelle fila di Italexit di Gianluigi Paragone, dice: “La loro è una legittima scelta, ognuno valuta cosa fare, siamo nella più totale libertà di autodeterminazione, almeno qui. Sono scelte personali che rispetto, Puzzer tra l’altro ha già pagato un prezzo alto e queste cose nelle decisioni pesano”. (di Silvia Mancinelli) Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...