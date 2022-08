(Di mercoledì 3 agosto 2022) Lizin pole position per diventare la nuova premier del Regno Unito. Secondo l'ultimo sondaggio di YouGov pubblicato

ilcorriereblog : “La Cina e il P. Comunista Cinese rappresentano la più grande minaccia alla sicurezza e alla prosperità del Regno U… - ilcorriereblog : - ilcorriereblog : “La Cina e il Partito Comunista Cinese rappresentano la più grande minaccia alla sicurezza e alla prosperità del Re… - ilcorriereblog : - RSInews : Truss sempre più lanciata - La ministra degli Esteri ha ricevuto l'endorsement dell'ex rivale Mordaunt nella corsa… -

EuropaToday

Gb,si candida a leader Tory La ministra degli Esteri ha annunciato la propria candidatura ... ho provato a ragionarci ma non c'è stato.... 'Il campo largo non è certamente quello con il ...... entrambi i possibili successori di Boris Johnson , Rishi Sunak e Liz, si dicono convinti a ... provenienti per lo più dal Medio Oriente e dall'Africa orientale,il Regno Unito negli ultimi ... Truss verso la vittoria delle primarie Tory, ma la base vorrebbe ancora Johnson leader La ministra degli Esteri, favorita a succedere a Boris Johnson, l'altra sera ha fatto infuirare gli europeisti ("l'Ue conosce solo il ...(ANSA) - LONDRA, 01 AGO - 'Pericoloso, inquietante, scioccante', sono tante le parole di piena condanna usate da molti esponenti conservatori ...