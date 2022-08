Torna la processione della Madonna che viene dal Mare: tutti gli appuntamenti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con la celebrazione della festa, entra nel clou il programma di celebrazioni per l’Anno Giubilare indetto in occasione dell’Incoronazione dell’Icona Maria SS. di Costantinopoli, ancora oggi custodita nella chiesa di Sant’Agostino a Salerno. Sabato 6 agosto è il giorno del doppio anniversario: si celebra il centenario dell’Incoronazione della tavola mariana proveniente da Costantinopoli (6 agosto 1922 – 6 agosto 2022) e il cinquantenario dell’elevazione a santuario mariano della chiesa di Sant’Agostino (1972- 2022). Dopo il Santo Rosario delle ore 18, alle 19 ci sarà la celebrazione presieduta dal parroco dell’Unità Pastorale Centro Storico di Salerno, don Felice Moliterno. A seguire, alle ore 21.00, in piazza Sant’Agostino, ci sarà il concerto di Alfina Scorza. La cantautrice, pluripremiata per la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con la celebrazionefesta, entra nel clou il programma di celebrazioni per l’Anno Giubilare indetto in occasione dell’Incoronazione dell’Icona Maria SS. di Costantinopoli, ancora oggi custodita nella chiesa di Sant’Agostino a Salerno. Sabato 6 agosto è il giorno del doppio anniversario: si celebra il centenario dell’Incoronazionetavola mariana proveniente da Costantinopoli (6 agosto 1922 – 6 agosto 2022) e il cinquantenario dell’elevazione a santuario marianochiesa di Sant’Agostino (1972- 2022). Dopo il Santo Rosario delle ore 18, alle 19 ci sarà la celebrazione presieduta dal parroco dell’Unità Pastorale Centro Storico di Salerno, don Felice Moliterno. A seguire, alle ore 21.00, in piazza Sant’Agostino, ci sarà il concerto di Alfina Scorza. La cantautrice, pluripremiata per la ...

