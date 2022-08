Tim: Siragusa lascia, Elisabetta Romano nuovo responsabile della rete (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elisabetta Romano è stata nominata responsabile della funzione Chief Network Operations & Wholesale Office di Tim al posto di Stefano Siragusa che lascia in via consensuale il gruppo per intraprendere ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022)è stata nominatafunzione Chief Network Operations & Wholesale Office di Tim al posto di Stefanochein via consensuale il gruppo per intraprendere ...

tobiadestefano : Come anticipato da @veritaeaffari Elisabetta Romano prende il posto di Stefano Siragusa come responsabile della ret… - ZPeppem : RT @paolomadron: Sarà Elisabetta Romano, attualmente ad Telecom Italia Sparkle, a prendere il posto dell'uscente numero due di #Tim Stefano… - paolomadron : Sarà Elisabetta Romano, attualmente ad Telecom Italia Sparkle, a prendere il posto dell'uscente numero due di #Tim… - BoranecIanv : RT @An_Bion: In uscita da #Tim Stefano Siragusa, deputy general manager e capo della rete. Esclusivo oggi sul @sole24ore in #edicola #rasse… - NewsPadania : RT @An_Bion: In uscita da #Tim Stefano Siragusa, deputy general manager e capo della rete. Esclusivo oggi sul @sole24ore in #edicola #rasse… -