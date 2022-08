Tennis, ATP Los Cabos 2022: Brandon Nakashima al secondo turno, avanza Kokkinakis (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si sono conclusi i match di primo nel torneo ATP 250 di Los Cabos (Messico, cemento). Esordio positivo per l’americano Brandon Nakashima, che ha superato in due set il giapponese Kaichi Uchida con il punteggio di 7-6 6-2 ed ora se la vedrà con l’australiano Max Purcell, che ha sconfitto ieri in tre set lo svizzero Laaksonen. E’ una giornata indimenticabile per Alex Hernandez, numero 521 del mondo. Il messicano avrebbe dovuto affrontare il più pericoloso John Millman ed invece il ritiro dell’australiano, gli ha permesso di affrontare il 35enne colombiano Nicolas Barrientos, numero 354 della classifica mondiale. Alla fine a vincere in rimonta è stata il Tennista di casa, che si è imposto per 3-6 6-4 6-4 ed ora si godrà una sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime. Superano il turno anche gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si sono conclusi i match di primo nel torneo ATP 250 di Los(Messico, cemento). Esordio positivo per l’americano, che ha superato in due set il giapponese Kaichi Uchida con il punteggio di 7-6 6-2 ed ora se la vedrà con l’australiano Max Purcell, che ha sconfitto ieri in tre set lo svizzero Laaksonen. E’ una giornata indimenticabile per Alex Hernandez, numero 521 del mondo. Il messicano avrebbe dovuto affrontare il più pericoloso John Millman ed invece il ritiro dell’australiano, gli ha permesso di affrontare il 35enne colombiano Nicolas Barrientos, numero 354 della classifica mondiale. Alla fine a vincere in rimonta è stata ilta di casa, che si è imposto per 3-6 6-4 6-4 ed ora si godrà una sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime. Superano ilanche gli ...

