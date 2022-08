SETTORE TERZIARIO: a Brescia nel 2° trimestre 2022 stabile la fiducia, poco sopra i livelli di fine 2020 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tra aprile e giugno, il clima di fiducia delle imprese Bresciane attive nel SETTORE dei servizi si è attestato a 109, di fatto invariato rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente (108). Tale evoluzione si inserisce all’interno di un movimento ribassista iniziato nella seconda metà del 2021. Nel 2° trimestre del 2022, il clima di fiducia delle imprese Bresciane attive nel SETTORE dei servizi rimane stabile, attestandosi a 109: un livello di fatto invariato rispetto a quanto sperimentato tra gennaio e marzo (108), particolarmente distante dai massimi raggiunti tra aprile e giugno 2021 (149). A evidenziarlo sono i risultati dell’Indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia al 2° ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tra aprile e giugno, il clima didelle impresene attive neldei servizi si è attestato a 109, di fatto invariato rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente (108). Tale evoluzione si inserisce all’interno di un movimento ribassista iniziato nella seconda metà del 2021. Nel 2°del, il clima didelle impresene attive neldei servizi rimane, attestandosi a 109: un livello di fatto invariato rispetto a quanto sperimentato tra gennaio e marzo (108), particolarmente distante dai massimi raggiunti tra aprile e giugno 2021 (149). A evidenziarlo sono i risultati dell’Indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustriaal 2° ...

