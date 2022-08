Tiscali Notizie

inun raro elefante bianco, considerato in molti paesi buddisti come segno di buona fortuna. Il servizio della MRTV, televisione di Stato birmana. 3 agosto 2022dal desiderio di chiarirsi le idee circa la possibilità che le piattaforme Meta vengano usate ... Tra questi, le elezioni presidenziali americane del 2020, quelle innello stesso anno e ... Myanmar, nasce un raro elefante bianco, segno di buona fortuna Roma, 3 ago. (askanews) - Nasce in Myanmar un raro elefante bianco, considerato in molti paesi buddisti come segno di buona fortuna. Il ...Um raro elefante branco, que é considerado um sinal de bons presságios em vários países de maioria budista, nasceu no fim de julho na região oeste de Mianmar, informou a imprensa estatal. Quando nasce ...