Meteo, le previsioni di giovedì 4 agosto: torna l'anticiclone con picchi di 40 gradi (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Italia ancora sotto il sole e immersa in un clima di nuovo bollente. Il nostro Paese sarà alle prese con una nuova ondata di calore, la quinta, di questa eccezionale estate. Secondo gli esperti, però, questa ennesima ondata non sarà estrema e duratura come la precedente Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Italia ancora sotto il sole e immersa in un clima di nuovo bollente. Il nostro Paese sarà alle prese con una nuova ondata di calore, la quinta, di questa eccezionale estate. Secondo gli esperti, però, questa ennesima ondata non sarà estrema e duratura come la precedente

SkyTG24 : #Meteo, le previsioni di giovedì 4 agosto: torna l'anticiclone con picchi di 40 gradi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 3 agosto 2022 - paviaunotv : Il servizio di meteorologia di Pavia Uno Tv su scala regionale e nazionale è curato dallo staff di 3B Meteo. Ogni g… - infoitinterno : METEO - Tendenza SETTIMANALE: cosa accadrà nella prima parte di AGOSTO? Le PREVISIONI per le vacanze ESTIVE - zazoomblog : Allerta caldo in Italia in arrivo una nuova ondata africana: ecco quando le previsioni meteo - #Allerta #caldo… -