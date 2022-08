Lsu pagati per lavori mai svolti, dipendenti Comune indagati (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Lavoratori socialmente utili retribuiti per prestazioni mai corrisposte; un dipendente comunale che, pur producendo certificazione medica, svolgeva attività lavorativa in un bar e un altro che, pur essendo in pensione, continuava a prestare servizio negli uffici comunali venendo retribuito. Sono alcune delle irregolarità rilevate dall’inchiesta della Procura della repubblica di Napoli Nord e che hanno portato i carabinieri della compagnia di Casal di Principe (Caserta) alle prime ore del giorno a effettuare 33 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Casal di Principe. Disposto anche il sequestro complessivo di circa 168.000 euro. L’attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord ha interessato in particolar modo la gestione dei Lavoratori Socialmente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Lavoratori socialmente utili retribuiti per prestazioni mai corrisposte; un dipendente comunale che, pur producendo certificazione medica, svolgeva attività lavorativa in un bar e un altro che, pur essendo in pensione, continuava a prestare servizio negli uffici comunali venendo retribuito. Sono alcune delle irregolarità rilevate dall’inchiesta della Procura della repubblica di Napoli Nord e che hanno portato i carabinieri della compagnia di Casal di Principe (Caserta) alle prime ore del giorno a effettuare 33 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettantideldi Casal di Principe. Disposto anche il sequestro complessivo di circa 168.000 euro. L’attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord ha interessato in particolar modo la gestione dei Lavoratori Socialmente ...

