Lavoro, più di una donna su 2 vittima di molestie o discriminazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Un’allusione travestita da battuta. Un massaggio alle spalle non richiesto. Un apprezzamento estetico pretestuoso. Una promozione data ad un altro collega durante la gravidanza. Battutine, discriminazioni, molestie, condizioni sfavorevoli di crescita professionale: è con questi termini che centinaia di donne hanno descritto la loro esperienza lavorativa all’interno della survey Lei (Lavoro, equità, inclusione), realizzata da Fondazione Libellula e consultabile integralmente scaricando l’ebook dedicato al seguente link: fondazionelibellula.com/it/ebook.html, che ha coinvolto oltre 4.300 lavoratrici e libere professioniste in tutta Italia con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’equità di genere del mondo del Lavoro italiano. I risultati restituiscono una situazione allarmante: più di una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Un’allusione travestita da battuta. Un massaggio alle spalle non richiesto. Un apprezzamento estetico pretestuoso. Una promozione data ad un altro collega durante la gravidanza. Battutine,, condizioni sfavorevoli di crescita professionale: è con questi termini che centinaia di donne hanno descritto la loro esperienza lavorativa all’interno della survey Lei (, equità, inclusione), realizzata da Fondazione Libellula e consultabile integralmente scaricando l’ebook dedicato al seguente link: fondazionelibellula.com/it/ebook.html, che ha coinvolto oltre 4.300 lavoratrici e libere professioniste in tutta Italia con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’equità di genere del mondo delitaliano. I risultati restituiscono una situazione allarmante: più di una ...

mara_carfagna : Il boom dei posti di lavoro stabili conferma la serietà e l’efficacia del lavoro compiuto dal governo Draghi: un’It… - pdnetwork : Più lavoro, più scuola, più conoscenza, salari più alti. Per difendere i valori della nostra Costituzione. Insieme… - pfmajorino : La destra sovranista è un pericolo. Ma non la si sconfigge culturalmente e nella società moderando le politiche. Ma… - Anna66010689 : @AlexBazzaro Calendario e letta fanno ridere insieme una coppia veramente da non votare ne ora né mai poi anche car… - Gina76280162 : RT @TaniuzzaCalabra: Se prenoti un tavolo per 10 persone per le 21:30 e poi non solo non ti presenti ma manco chiami per avvisare oltre ad… -