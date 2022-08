Lamborghini - Per il quarto modello si pensa a una granturismo crossover (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il proposito della Lamborghini di ampliare la sua gamma con un quarto modello non è più un mistero da tempo. Di dettagli, però, ce ne sono ancora ben pochi, anche perché si tratta di un progetto destinato a concretizzarsi verso il 2028. Lo scorso marzo, il presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann aveva svelato il suo sogno: una coupé 2+2 rialzata da terra. Ora, lo stesso Winkelmann è andato oltre, fornendo ulteriori dettagli, ribadendo come il nuovo modello sarà il primo elettrico nella storia dell'azienda emiliana. In sostanza, a Sant'Agata Bolognese stanno valutando una granturismo 2+2 in stile crossover, quindi con un'altezza da terra superiore a quella delle attuali Aventador o Huracán ma, probabilmente, inferiore alla Urus. Manca solo il via libera. Nulla, comunque, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il proposito delladi ampliare la sua gamma con unnon è più un mistero da tempo. Di dettagli, però, ce ne sono ancora ben pochi, anche perché si tratta di un progetto destinato a concretizzarsi verso il 2028. Lo scorso marzo, il presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann aveva svelato il suo sogno: una coupé 2+2 rialzata da terra. Ora, lo stesso Winkelmann è andato oltre, fornendo ulteriori dettagli, ribadendo come il nuovosarà il primo elettrico nella storia dell'azienda emiliana. In sostanza, a Sant'Agata Bolognese stanno valutando una2+2 in stile, quindi con un'altezza da terra superiore a quella delle attuali Aventador o Huracán ma, probabilmente, inferiore alla Urus. Manca solo il via libera. Nulla, comunque, ...

