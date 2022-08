L’all-in Pelosi contro il bluff Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La visita della speaker del Congresso Usa, la battagliera ottantaduenne Nancy, aveva sollevato molte perplessità. Sembrava un’inutile provocazione alla Cina e al suo presidente Xi. Quest’ultimo deve affrontare fra breve il 20° Congresso del Ppc, ancora parzialmente indeciso se aumentare i suoi poteri. Inoltre, sta subendo numerose critiche per i negativi impatti economici della rigidità della sua politica dello “zero-Covid”. Infine, il presidente Biden sta cercando di ottenerne il sostegno per premere su Mosca per la fine della sua aggressione all’Ucraina o, almeno, per convincere la Cina a non sostenere la Russia aggirando il sistema delle dure sanzioni a essa imposte dall’Occidente. L’interesse sia degli Usa che della Cina per Taiwan è simbolico, politico e strategico. Sotto i primi due aspetti è molto maggiore per Pechino di quanto lo ...