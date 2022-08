La seconda vita dei bunker | da rifugio per Vip a meta turistica

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Sarà l'invasione dell'Ucraina che ha riportato l'incubo della guerra in Europa o forse semplicemente l'afa di questa estate che spinge a ricercare la frescura di sotterranei e scantinati: di sicuro negli ultimi mesi si è assistito a un ritorno di interesse per le centiania dianti-atomici e di rifugi anti-aerei in Italia, per lo più residuati dellaguerra mondiale anche se alcuni sono ancora tenuti in funzione. Lo dimostra l'interesse suscitato dalla scoperta, nei giorni scorsi, sotto a un deposito dell'Atac di quello che è probabilmente il più grandeantiaereo di Roma: un labirinto di oltre 10 chilometri. Di 'ricoverì, come venivano chiamati negli anni del fascismo, ce ne sono ancora tanti sparsi per la penisola. C'è quello del Monte Soratte, alle porte della Capitale, uno dei rifugi anti-atomici più ...