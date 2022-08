Koulibaly: “Non dimenticherò mai Napoli. De Laurentiis, deve avere rispetto per gli africani” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Kalidou Koulibaly difensore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’addio al Napoli,e di De Laurentiis. Kalidou Koulibaly, appena arrivato dal Napoli, in conferenza stampa ha risposto alle dichiarazioni di De Laurentiis sui giocatori africani nel corso della sua prima intervista ufficiale come giocatore del Chelsea. “La Premier mi voleva da molto tempo, ma credo in Dio, credo che il momento giusto fosse questo. Forse prima nessun club era pronto, forse il Napoli non voleva farmi partire e non sono il tipo di giocatore che litiga con il suo club per partire. Ho molto rispetto per il proprietario del Napoli, per i suoi tifosi, non mi sono mai imposto per partire. Questa volta però era la volta buona, ho passato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Kalidoudifensore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’addio al,e di De. Kalidou, appena arrivato dal, in conferenza stampa ha risposto alle dichiarazioni di Desui giocatorinel corso della sua prima intervista ufficiale come giocatore del Chelsea. “La Premier mi voleva da molto tempo, ma credo in Dio, credo che il momento giusto fosse questo. Forse prima nessun club era pronto, forse ilnon voleva farmi partire e non sono il tipo di giocatore che litiga con il suo club per partire. Ho moltoper il proprietario del, per i suoi tifosi, non mi sono mai imposto per partire. Questa volta però era la volta buona, ho passato ...

