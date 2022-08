Inter, ultima stagione per Dzeko: nessun rinnovo per lui (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dzeko ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Questa sarà l’ultima annata del bosniaco in nerazzurro L’annata 2022/23 di Edin Dzeko sarà l’ultima con indosso la maglia dell’Inter. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, infatti, il centravanti bosniaco non rinnoverà il suo contratto (che è in scadenza proprio nel 2023) con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’. Questa sarà l’annata del bosniaco in nerazzurro L’annata 2022/23 di Edinsarà l’con indosso la maglia dell’. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, infatti, il centravanti bosniaco non rinnoverà il suo contratto (che è in scadenza proprio nel 2023) con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

