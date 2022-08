In Kansas continuerà a essere garantito l’aborto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nello stato conservatore americano un referendum ha ribadito il diritto all'interruzione di gravidanza, ed è una vittoria importante Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nello stato conservatore americano un referendum ha ribadito il diritto all'interruzione di gravidanza, ed è una vittoria importante

ilpost : In Kansas continuerà a essere garantito l’aborto - matteoplatone : RT @glsiviero: In Kansas, stato conservatore, continuerà a essere garantito il diritto all’aborto. Era la prima volta che le persone poteva… - Paoblog : RT @ilpost: In Kansas continuerà a essere garantito l’aborto - glsiviero : In Kansas, stato conservatore, continuerà a essere garantito il diritto all’aborto. Era la prima volta che le perso… - ManuelaMassucci : RT @ilpost: In Kansas continuerà a essere garantito l’aborto -