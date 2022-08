In arrivo la versione Vip di Uomini e Donne: novità anche per il Trono Over (Di mercoledì 3 agosto 2022) A partire da settembre 2022, andrà in onda una nuova edizione di Uomini e Donne. Le aspettative sono molto alte, però, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare una notizia che non ha potuto fare a meno di creare grande scompiglio tra i fan. Stando alle recenti indiscrezioni, il prossimo anno, la produzione si dedicherà anche alla versione Vip del programma. Mentre, per quanto riguarda le imminenti puntati, potrebbero esserci dei cambiamenti non indifferenti per due dame appartenenti al Trono Over. Potrebbe essere Valeria Cardone di Uomini e Donne perde la calma: “Esiste la privacy” Uomini e Donne, arriva la versione Vip: ecco tutti i dettagli Il programma di Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) A partire da settembre 2022, andrà in onda una nuova edizione di. Le aspettative sono molto alte, però, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare una notizia che non ha potuto fare a meno di creare grande scompiglio tra i fan. Stando alle recenti indiscrezioni, il prossimo anno, la produzione si dedicheràallaVip del programma. Mentre, per quanto riguarda le imminenti puntati, potrebbero esserci dei cambiamenti non indifferenti per due dame appartenenti al. Potrebbe essere Valeria Cardone diperde la calma: “Esiste la privacy”, arriva laVip: ecco tutti i dettagli Il programma die ...

lucabianchin7 : Le ultime sull’arrivo di Charles #DeKetelaere: è atteso in Italia tra il tardo pomeriggio e (al momento versione pi… - tuttopuntotv : In arrivo la versione Vip di Uomini e Donne: novità anche per il Trono Over #UominieDonne - 4NewsItalia : Stando ad alcuni rumors emersi nelle ultime ore, è possibile che il primo S.T.A.L.K.E.R. possa arrivare su console.… - infoitscienza : S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl: versione console del primo gioco in arrivo? - sahijeevan : RT @EquitoFinance: “Il team di #Equito ha lavorato duramente per rendere disponibili ai nostri utenti i migliori strumenti #DeFi. Avrete un… -