I due poli divisi alla meta. Sarà sfida tra "accozzaglie"? (Di mercoledì 3 agosto 2022) A sinistra Letta e Calenda fanno il patto, ma senza i cespugli non basterà. A destra il programma è ancora tutto da scrivere, così un governo non durerà.

LaStampa : I due poli divisi alla meta. Sarà sfida tra 'accozzaglie'? - ItaliaViva : .@meb: 'Puntiamo ai delusi dai due poli. Il Pd fa un regalo alla destra' - MRodiScrittore : @pixiedixi Questi ancora NON hanno capito che uno stato moderno ha bisogno di interventi sia di 'destra' che di 'si… - pborghilivorno : Come tutti gli accordi politici pesanti anche quello #letta #calenda ha conseguenze nel #centro (#renzi procede in… - DominusFrancy : RT @BenedettaFrucci: Ha passato anni a dire che era equidistante dai due poli. Per poi chiudere l’accordo con Letta e Fratoianni. Un premio… -