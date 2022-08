Giovanni Ciacci | «Sono sieropositivo e farò il GFVip»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 agosto 2022)- Instagram “. Se ti va, mi piacerebbe parlarne“. Il protagonista della delicata confessione è, il primo concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, il costumista ha infatti spiegato di aver contratto l’Hiv, sottolineando che intende affrontare l’argomento anche nella casa più spiata di Cinecittà. “Ho capito sulla mia pelle che essereè ancora oggi un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con grande chiarezza. Come occorre dire che l’Hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno“ ha dettosulle pagine di Chi, dove ha ...